أسامة أبوالسعود



اختتمت إدارة التأهيل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية الفصل الدراسي الأول لمشروع حافلتي لتعزيز القيم التربوية المجتمعية تحت شعار «أسرة مطمئنة وطن آمن». وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحقيق أهدافها التربوية القيمية في جميع مدارس محافظات الكويت الست بعدد 96 مدرسة للمرحلتين (متوسط - ابتدائي) بنين وبنات على أيدي متخصصين وخبراء في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية مع التغذية الإيمانية لدى الجيل الصاعد وبأساليب تحفيزية سهلة جذابة ماتعة ميسرة للتطبيق.



وأعربت الجهات المدرسية والتربوية عن إعجابها الكبير بما تم تقديمه مشيدة بالدور التوعوي المتميز في نبذ العنف والتنمر والتنحي عن السلبيات واستبدالها بالسلوكيات الإيجابية، محققة أهداف البرنامج في حماية المجتمع من الظواهر السلبية ونشر الوعي الفكري والتنموي والقيمي مكللا برقابة إيمانية ذاتية مع تحمل للمسؤولية لدى الطلبة.