محمد المطيري: القنصلية في جدة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الحج وتذليل العقبات



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري حرص الوزارة على تقديم أفضل سبل الرعاية وجودة الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن من الكويت.



جاء ذلك في تصريح للدكتور المطيري لـ «كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية والمقام في مدينة جدة.



وذكر د.المطيري أن المعرض قام بتسهيل اللقاءات للوزارة والتعاون بين الحملات الكويتية ومختلف الشركات للاطلاع على الخدمات المقدمة بغية اختيار الأفضل لخدمة حجاج الكويت.



وقال إن مشاركة الكويت في المعرض ستشهد توقيع 5 اتفاقيات تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، الاتفاقية الأولى خاصة بترتيبات شؤون حجاج الكويت لموسم 1445 هجري مع وزارة الحج والعمرة السعودية. وأضاف أن الاتفاقية الثانية مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتقديم الخدمات لحجاج الكويت في المشاعر المقدسة، أما الثالثة فهي مع مكتب الوكلاء الموحد لتنسيق استقبال الحجاج، والاتفاقية الرابعة ستكون مع شركة نقابة السيارات لتوفير الحافلات لنقل الحجاج أثناء المناسك، أما الخامسة والأخيرة فستكون مع وزارة الحج والعمرة لتفويج وتنقلات الحجاج أثناء أداء مناسك الحج. وأشاد د.المطيري بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات وإمكانات مادية وبشرية ضخمة وما تنفذه من مشاريع لتطوير الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها ومنافذ قدوم الحجاج الجوية والبرية والبحرية لتقديم أقصى درجات الرعاية والراحة والسلامة والأمن للحجاج بشكل عام وحجاج الكويت بشكل خاص. من جهته، أكد القنصل العام للكويت في جدة والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» حرص القنصلية الدائم على تقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الحج الكويتية من خلال تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها البعثة بشكل عام.



وذكر أن «القنصلية تعتبر جزءا من بعثة الحج الكويتية فهي حلقة الوصل بين البعثة ووزارة الخارجية ومنظومة الحج والعمرة والجهات الرسمية في المملكة التي تقدم خدمات لبعثة الحج».



وأضاف أن مشاركة وزارة الأوقاف في المعرض جاءت للاطلاع على مختلف الشركات المعنية التي سيتم تقديمها إلى بعثة الحج، حيث ستقوم بالتوقيع مع أفضل الشركات لتقديم خدماتها في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الكويت.



وقال إن عناية الكويت بحملات الحج قديمة ومتأصلة، لاسيما أن أول بعثة حج للكويت تأسست عام 1956، معربا عن شكره على حرص القيادة السياسية في الكويت على توفير الرعاية الكريمة لضيوف الرحمن بموسم الحج.



كما أعرب المطيري عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من جهود وتسهيلات كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.



ويرأس وفد الكويت المشارك في المؤتمر وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري وعضوية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم، ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين ومراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان.



ويعقد المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر حتى 11 يناير الجاري والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة عدد من المهتمين بهذا المجال في أكثر من 80 دولة.