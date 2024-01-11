حنان عبدالمعبود



أسفر عدد من الجولات التفتيشية التي قام بها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة العاصمة لسوق المباركية وأسواق الجملة بمنطقة الشويخ الصناعية عن 7 مخالفات، منها تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة.



وقال مراقب تفتيش محافظة العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي، في تصريح لـ «الأنباء» خلال جولة لمفتشي الهيئة في أسواق المباركية، ان الجولة مخصصة لأسواق اللحم والخضراوات والفاكهة وسوق السمك بالمباركية، وأسفرت عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي أغلبها بالخضراوات والفاكهة، حيث تم ضبط مواد عبارة عن فاكهة التفاح مستورد فاسد لوجود عفن ظاهري، حيث تم عمل محاضر مخالفة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي لثلاث بسطات للخضراوات والفاكهة، كما تم أيضا التفتيش على سوق السمك، والتأكد من صلاحية الأسماك المعروضة به، حيث تبين أن جميع الأسماك الموجودة بالسوق صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم التأكد من جميع الأنواع سواء محلي أو مستورد. وأشار الصديقي الى أن الجولة ـ التي رافقته فيها «الأنباء» ـ شملت كذلك التفتيش على سوق اللحم للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وكذلك الأختام الموجودة عليها، ناصحا المستهلكين بضرورة التأكد من وجود تاريخ الذبح على اللحم، مبينا ان صلاحية الذبيحة تكون 10 أيام وكذلك التأكد من شكل ورائحة اللحم، مشيرا إلى أنه خلال الجولة جرى التأكد من صلاحية جميع اللحوم الموجودة بسوق المباركية، وكذلك المحلات أيضا للتأكد من كونها مستوفية لجميع الاشتراطات. وأوضح أن فصل الشتاء من الأوقات الجيدة للأغذية، مشيرا الى انه في الشتاء مع برودة الطقس فإن الأجواء تكون مناسبة لعرض الأغذية، ومنها الأسماك سواء محلية أو مستوردة لتظل طازجة لوقت طويل، على عكس وقت الصيف حيث تكون سريعة التلف والتغير في خواصها الطبيعية، بينما اللحوم تلزمها أجواء باردة بشكل مستمر سواء صيفا أو شتاء، ولا بد ان تكون داخل الثلاجات، حيث لها اشتراطات يجب تنفيذها كاملة خاصة للذبيحة المعلقة.



ونصح الصديقي المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، وقال: نحن نقوم بجولاتنا التفتيشية ونحاول تحقيق الأمن الغذائي قدر الإمكان، وعيننا الثانية هي المستهلك، فإذا ما تم رصد أخطاء او كان احد لديه ملاحظات بمسمكة أو ملحمة أو مطعم أو أي منشأة غذائية فعليه التواصل مع العلاقات العامة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بالخط 1807770، حيث العلاقات العامة يبلغون الشكوى لمراكز التفتيش والذين بدورهم يأخذون الشكوى بعين الاعتبار ويتخذون الإجراء المناسب سواء بالمخالفة أو عمل تعهد. واختتم الصديقي مبينا أن التفتيش يتم على جميع المنشآت الغذائية سواء مطاعم أو مخازن، جمعيات تعاونية وأسواق مركزية، مبينا أن الفرق التفتيشية بالشويخ وجدت بعض المحلات غير مستوفية لاشتراطات النظافة، حيث تم عمل محاضر مخالفة لثلاثة محلات ومخزن.