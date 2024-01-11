بداح العنزي



أحالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري تقريرا حول آخر المستجدات بشأن تطوير اسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة.



وقالت م. بوشهري: بناء على طلب تقرير دوري كل اسبوعين حسب قرار مجلس الوزراء بشأن ما جاء بالبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء وطلب الموافاة بآخر التطورات والمستجدات التي طرأت بشأن مشروع تطوير اسواق المباركية ومواقف السيارات بها.



وبناء على ما جاء بكتاب ادارة الانشاءات في 28/12/2023 نفيد سيادتكم علما بما يلي:



أولا: تم الانتهاء من المرحلة الثالثة (مستندات الممارسة النهائية) للمشروع بتاريخ 26/4/2023.



ثانيا: تم التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة المذكورة ادناه واستيفاء ملاحظتها وذلك لاستكمال الموافقات النهائية للمشروع كما يلي:



- وزارة الكهرباء والماء - شبكات الكهرباء: تم الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء على مخططات الجهد العالي والمنخفض وموافقة على الجهد المتوسط.



- وزارة الكهرباء والماء - شبكة المياه العذبة: تم تقديم التصميم النهائي وجار الحصول على الموافقات النهائية.



- الإدارة العامة للإطفاء: جار الحصول على الموافقة النهائية على شبكة الحريق الخارجية والمظلات ومن ثم يتم الحصول على رخص الاطفاء للمباني بعد تثبيت القسائم.



- وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية: تم الحصول على متطلبات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وتم تطبيقها في تصميم المسجد مع الالتزام بالشروط والمعايير المحددة في هذا الشأن.



- وزارة الداخلية - الادارة العامة للمرور: تم عرض الدراسة المرورية على ادارة المرور في 5 يوليو 2022 وتمت الموافقة على الدراسة المرورية في 19 يوليو 2022.



- الهيئة العامة للبيئة: تم الحصول على اعتماد الهيئة العامة للبيئة على دراسة المردود البيئي والاجتماعي بموجب كتاب الهيئة 14/6/2022 شريطة التقيد بالشروط الواردة فيه عند التصميم النهائي والتنفيذ.



- وزارة المواصلات: تم اعتماد شبكة الهاتف بكتاب وزارة المواصلات بتاريخ 30/5/2023.



- وزارة الأشغال العامة: تم تقديم مخططات التصميم النهائي لشبكة الصرف الصحي وجار التنسيق للحصول على الموافقة النهائية.



- الهيئة العامة للطرق والنقل البري: تم تقديم التصميم التـــفصيلي لشبكات صرف الامطار وجار التنسيق للحصول على الموافقة النهائية.



ثالثا: وافق المجلس البلدي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2023 على مشروع قرار تطوير اسواق المباركية، متضمنا ما يلي:



- الموافقة على تخصيص موقع المشروع ككل والمواقع الواقعة ضمن حدود المشروع والملحقة به والمحددة في المخطط الهيكلي العام ومخططات المشروع.



- الموافقة على المكونات والاستعمالات ونسب البناء والارتفاعات والنسب التجارية للمشروع طبقا للتصميم والمخططات المقدمة.



آخر المستجدات



المتعلقة بالمشروع



رابعا: صدرت موافقة على الأمر التغييري رقم (2) تصميم متحف الامام عبدالعزيز الفيصل بتاريخ 5/12/2023.



خامسا: وافقت لجنة المزايدات الكبرى في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25/10/2023 على اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب النظم المتبعة بشأن فتح باب التأهيل المسبق للمشروع.



سادسا: خاطبت بلدية الكويت وزارة المالية بتاريخ 20/11/2023 بشأن طلب فتح التأهيل المسبق للمشروع وحتى تاريخه لم تتم الافادة من قبل وزارة المالية على الموضوع.