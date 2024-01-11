الفرحان: جولات يومية للتأكد من التزام المحلات في المناطق الصناعية بقوانين البلدية

الدباش: فريق «البيئة» رصد محلات غير ملتزمة بأماكن تبديل الزيوت وطرق تخزينها



ثامر السليم



شنّت البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة البيئة ومباحث الهجرة و«الصناعة» و«القوى العاملة» و«البيئة» أمس حملة مكثفة على أجزاء كبيرة من منطقة الشيوخ الصناعية لتحرير محاضر بحق أصحاب الكراجات والمحلات المخالفة في المنطقة، بمشاركة 180 موظفا من الجهات الحكومية.



وأسفرت الحملة عن تحرير فرق الجهات المشاركة عددا من المخالفات والإنذارات التي تنوعت بين مخالفات اشتراطات النظافة وأخرى تخص الاشتراطات البيئية، فضلا عن ضبط مخالفي إقامة.



وعلى هامش الجولة، قال مراقب النظافة في بلدية محافظة العاصمة صلاح الفرحان: استهدفنا خلال الحملة المحلات والكراجات المقابلة لشارع محمد بن القاسم، بهدف رصد أي مخالفات بشأن تلك المحلات وتسجيل مخالفات لأصحابها والمتعلقة بأعمال النظافة ومخالفات إشغال الطرق.



وأضاف الفرحان: تأتي الحملة ضمن الجولات اليومية التي نقوم بها للتأكد من التزام المحلات والكراجات، خصوصا في المناطق الصناعية بقوانين البلدية، مشيرا إلى تسجيل عدد من المخالفات بحق أصحاب المحلات غير المتقيدة باشتراطات وقوانين البلدية.



من جهتها، قالت مديرة إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباش، إن فريق الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي الجهات شارك في الحملة لرصد المخالفات البيئية التي يرتكبها أصحاب الكراجات والمحلات في المنطقة المحاذية لشارع محمد بن القاسم، مبينة رصد عدد من المخالفات، أبرزها استغلال الساحات الخارجية بطريقة مخالفة، وتحرير مخالفات لأصحاب المحلات غير الملتزمين بالاشتراطات البيئية والهندسية في منشآتهم.



وذكرت الدباش ان الفريق رصد محلات غير ملتزمة بأماكن تبديل الزيوت وطرق التخزين، لافتة إلى ان الهيئة ستقوم برفع محاضر مخالفاتها، حيث إن عقوبة المخالفة الخاصة بالمادة 18 من قانون البيئة تتراوح بين 5 و50 ألف دينار، فيما تصل العقوبة الخاصة بالمادة 53 من القانون إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى ان العقوبة تحدد وفقا لنوعية المخالفة.



ودعت الجميع إلى الالتزام والتقيد بقانون البيئة والاطلاع على اللوائح والقوانين التي توفرها الهيئة العامة للبيئة عبر مواقعها الرسمية تفاديا للوقوع في المخالفات.