وجه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، جاء كما يلي:



لما كانت الطرق من أهم وسائل النهضة الاقتصادية والمعمارية للأوطـــــان، وصيانتها والارتقاء بها عامل رئيس في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، حيث تدعم شبكة الطرق الخدمات اللوجستية وتساعد على إنجاز المشاريع التنموية في جميع أرجاء البلاد.



ولما تعرضت له البلاد في فصول الشتاء السابقة من هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار تسببت في غرق وتلف الطرق والشوارع والأنفاق والجسور، ما تسبب في زيادة الحفر بالشوارع نتيجة تجمع المياه بها في موسم الأمطار، ويرجع ذلك للخلل في تصرف مياه السيول والأمطار في عدد من المناطق والمدن السكنية رغم حداثة عدد كبير منها ورغم التأكيد المستمر كل سنة من المسؤولين في وزارة الأشغال العامة على الجاهزية والاستعداد الكامل لموسم الأمطار وإتمام تنطيف مناهيل الأمطار في أغلب الشوارع.



وللوقوف على مكامن الخلل وإصلاحها وبيان مدى استعداد الأجهزة المعنية في الدولة أو ضعفها وقصور، والمتمثلة في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للنقل البري والطرق.. وغيرها، وللحد من الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمواطنين والمقيمين من تلف مركباتهم وممتلكاتهم الخاصة، وتسبب العديد من الحوادث المرورية، ولتلافي تكرار الخسائر مستقبليا، ولتقليل الإنفاق والهدر من ميزانية الدولة لصيانة هذه المرافق العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بأسماء شركات المقاولات المنفذة لمشاريع (إنشاء ـ صيانة ـ إنجاز ـ تنفيذ ـ توسعة ـ تنظيف مناهل.. وغيرها) الخاصة بالطرق والشوارع والجسور والأنفاق، مع تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة بينها وبين الوزارة منذ سنة 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2 - الجهات التي تنسق الوزارة معها في شأن الاستعداد لموسم الأمطار، مع تزويدي بما توصلتم إليه واتفقتم عليه.



3 - هل شكلت فرق طوارئ من كوادر وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار اليوم للقيام بصيانة الطرق الرئيسة والداخلية والجسور والأنفاق؟



4 - هل حوسب المقصرون من المسؤولين في الوزارة أو الشركات المتعاقدة معها أو المقاولين المنفذين للمشاريع لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الالتزام ببنود الصيانة للطرق والشوارع والأنفاق وتنظيف مناهل الصرف؟



كما وجه نشمي سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، جاء كما يلي:



نصت المادة (11) من دستور الكويت على أن: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.



ولما صدر القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لتنظيم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة وتحديد شرائح وفئات المجتمع المستفيدة والمستحقة لها ووضع شروط وضوابط الاستحقاق لصرف المساعدة وتحديد قيمة المساعدة المستحقة شهريا لكل فئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الشروط الواجب توافرها لصرف المساعدات الاجتماعية لكل فئة على حدة؟ وما الآلية التي تتبعها الوزارة للنظر في طلبات صرف المساعدات واستحقاقها من عدمه؟



2 - كم عدد الأشخاص المستحقين للمساعدات الاجتماعية وفئاتهم من تاريخ 6/6/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - كشف تفصيلـــــي بأسماء وبيانات الحالات التي رفضتها لجنـــــة المساعدات العامة وقبلتها لجنة التظلمات من تاريخ 1/6/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان سبب رفض لجنة المساعدات وسبب القبول لجنة التظلمات لكل حالة على حدة.



4 - أسماء أعضاء لجنة المساعدات العامة ومسمياتهم الوظيفية والسيرة الذاتية والمؤهلات العملية والخبرات العملية لكل منهم، مع تزويدي بقرار تشكيل اللجنة ومحاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة من تاريخ 1/6/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



5 - أسماء أعضاء لجنة التظلمات من قرارات لجنة المساعدات العامة ومسمياتهم الوظيفية والسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العلمية لكل منهم، مع تزويدي بقرار تشكيل اللجنة ومحاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة من تاريخ 1/6/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



كما وجه سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء كما يلي:



لما كان التعليم السبيل إلى التنمية الذاتية للفرد، ومن أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية في الإشراف والمتابعة والتنسيق بين جميع القطاعات التابعة لها ومنها إدارة التعليم الخاص، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) نسبة الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة منذ سنة 2000 حتى السنة الدراسية الحاليـــــة 2023/2024؟ مع تزويدي بالمخاطبات والمستندات الدالة على ذلك.



(2) ما دور إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في متابعة ومراقبة الزيادات السنوية للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة؟



(3) هل توجد شكاوى مقدمة من أولياء الأمور بشأن زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة منذ سنة 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الشكاوى.



(4) ما الإجراءات المتبعة من قبل مدارس التعليم الخاص في حال عدم سداد أولياء أمور الطلبة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة؟