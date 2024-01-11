محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية دعت كبريات دور الاستشارات الهندسية لتقديم عروضها للحصول على عقد لإجراء دراسة جدوى أولية لتحديد الكيفية التي يمكن للطاقة المتجددة وبدائلها أن تضيف قيمة لمحفظة شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك».



وذكرت المجلة أن «البترول الوطنية» حددت يوم الأول من فبراير موعدا نهائيا لتقديم العروض المالية، وقالت إن الدعوة قد صدرت عن طريق لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية.



وتشمل قائمة الشركات المدعوة التي يمكنها تقديم عطاءات للحصول على العقد كلا من: مجموعة أميك فوستر ويلر (المملكة المتحدة)، كي بي آر الأميركية، وورلي الهندسية (أستراليا) وتكنيب (فرنسا).



وقد بدأت عملية التوريد لأول مشروع كبير لمحطة الطاقة الشمسية في الكويت، وذلك تماشيا مع هدفها المتمثل في مساهمة المصادر المتجددة بما نسبته 15% من مزيج إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.