شريف حمدي



بعد سلسلة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالي، تعرضت البورصة الكويتية لحركة تصحيح طفيفة في جلسة تعاملات امس بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية لافتة منذ بداية 2024.



وكانت أسهم السوق الأول أكثر عرضة لعمليات البيع وهو ما يظهر من تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.3%، في المقابل ارتفعت مؤشر السوق الرئيسي لاستمرار عمليات الشراء على الأسهم التي ينطوي عليها المؤشر، وكانت عمليات الشراء محدودة ايضا ادت إلى ارتفاع المؤشر 0.3% بنهاية الجلسة.



وجاءت حركة التصحيح منطقية بعد موجة ارتفاعات لافتة تشهدها البورصة في الوقت الحالي مدعومة بعدة معطيات ايجابية ابرزها استمرار عمليات بناء المراكز الاستثمارية استباقا لمرحلة الكشف عن النتائج المالية الختامية والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة.



ومن المتوقع ان تستأنف الأسهم القيادية نشاطها الايجابي خلال الجلسات المقبلة كونها تمتلك سجلا تاريخيا كبيرا في التوزيعات، كما ان تشكل القوام الأساسي لمكونات أغلب الصناديق الاستثمارية.



وعلى إثر حركة التصحيح المحدودة، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية جلسة امس 80 مليون دينار تشكل 0.2% من الإجمالي البالغ 42.118 مليار دينار متراجعا من 42.198 مليار دينار أول من امس، لتحافظ القيمة السوقية على استقرارها فوق 42 مليار دينار رغم الخسائر المحدودة.



وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 21% بمحصلة بلغت 61.9 مليون دينار تراجعا من 78 مليون دينار بجلسة اول من امس وهي أعلى سيولة للبورصة في العام الجديد.



وتركزت اغلب السيولة حول اسهم مثل بيتك الذي استحوذ على 8.8 ملايين دينار، وسنام الذي حظي بتداولات قيمتها 4.2 ملايين دينار، وسهم عقارات الكويت الذي استحوذ على 3.9 ملايين دينار، وسهم الوطني بسيولة قدرها 3.7 ملايين دينار، وسهم ارزان بسيولة 2.6 مليون دينار.



كما تراجعت احجام التداول بنسبة 25% بكميات 288 مليون سهم مقارنة بـ 347 مليون سهم اول من امس، وجاء سهم سنام بالصدارة من حيث الأكثر تداولا بـ 21.8 مليون سهم، تلاه عقارات الكويت بتداول 19.3 مليون سهم، تلاه سهم عربية عقارية بـ 13.3 مليون سهم.



واكتست 7 قطاعات باللون الأحمر بنهاية الجلسة تصدرها قطاع الطاقة بـ 1.7% تراجع لمؤشره الوزني، فيما تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بـ 0.7% وتراجع مؤشر القطاع البنكي بـ 0.4%، وحافظ قطاع الخدمات المالية على ارتفاعه محققا 1.03% مكاسب بجلسة امس.



وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 55 شركة مقابل تراجعها لأسهم 56 شركة، واستقرت القيمة لأسهم 11 شركة، ولم تتداول اسهم 27 شركة.



وأنهت جلسة امس تعاملاتها على تباين اداء المؤشرات، وذلك بانخفاض مؤشر السوق الأول 0.3% بخسارته 22.8 نقطة ليصل إلى 7843 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.3% بإضافة 16.8 نقطة ليصل إلى 5766 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بخسارته 12.1 نقطة ليصل إلى 7132 نقطة.