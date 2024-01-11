أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية تجري دراسات متقدمة حول طرق احتجاز الكربون واستخدامه لإنتاج «اليوريا».



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «مؤسسة البترول» طلبت من الشركات النفطية التابعة تنفيذ دراسات شاملة لاستكشاف إمكانية استخدام مصادر ثاني أكسيد الكربون لاستخدامها لإنتاج اليوريا إلى جانب الهيدروجين، مشيرة إلى أن مصفاة الزور تعكف على تنفيذ هذه الدراسة ضمن أهدافها الاستراتيجية لإزالة الكربون. وذكرت أن الدراسة ستؤدي أيضا إلى تطوير مقياس تجريبي تم إعداده لتحديد الفوائد التي تعود على وحدة إنتاج اليوريا على نطاق صغير في الكويت. وبينت أن «مؤسسة البترول» من المقرر أن تعتمد مشروع الاستخلاص المعزز للنفط في حقل مناقيش التابع لشركة نفط الكويت والذي يتم فيه استرداد ثاني أكسيد الكربون من شركة البترول الوطنية من مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله بالإضافة إلى مصفاة الزور.



ونوهت إلى ان المؤسسة قامت بتعيين شركة شل للعمل على دراسة الجدوى لتحسين تكلفة استرداد ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الهدف المذكور أعلاه. حاليا هذا المشروع مستمر وسيعتمد توفر ثاني أكسيد الكربون من مصفاة الزور على نتائج هذه الدراسة، وتعكف المؤسسة على تحديد حقول إضافية في الكويت يمكن استخدامها في الاستخلاص المعزز للنفط.



ويمثل احتجاز الكربون وتخزينه أحد استراتيجيات تخفيف الاحتباس الحراري التي تبنتها الهيئات الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لخفض غازات الدفيئة في الجو. وتعتمد تقنيات الاحتجاز على التقاط الكربون من المداخن والهواء المحيط، خاصة في المصانع ومحطات إنتاج الطاقة.