بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة، مشيدا سموه بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهده من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.



كما أعرب فيها سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا سموه الحرص الدائم والمشترك على تعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على جميع الأصعدة، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.