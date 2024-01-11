

انطلاقا من رغبتها بتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وتعزيز سبل التواصل معهم، وبالتزامن مع موسم الكشتات والمخيمات الذي ينتظره الكويتيون في كل عام، تقدم Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، صندوق الكشتة كهدية لعملائها، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من العروض الموسمية. تنبع هذه الخطوة من إدراك الشركة لحب المجتمع الكويتي للمغامرات الصحراوية خلال فصل الشتاء، ورغبتها بمشاركة عملائها هذا الشغف، من خلال تعزيز تجاربهم وجعلها أكثر متعة.



وفي إطار هذه المبادرة، أعلنت Ooredoo الكويت، عن عقد شراكة حصرية مع Anker، العلامة التكنولوجية العالمية، والمعروفة بحلولها الابتكارية في مجال شحن الأجهزة، لتصبح الوكيل المعتمد والحصري لمنتجاتها في السوق المحلي. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التفرد والتميز الذي تحققته Ooredoo في قطاع الاتصالات في الكويت.



وتشمل منتجات Anker التي تعرض في فروع Ooredoo الكويت، مجموعة واسعة من حلول الشحن الأساسية، مثل أجهزة الشحن المتنقلة، الكابلات، وشواحن الكابلات والشواحن اللاسلكية، بالإضافة إلى لوحات الشحن الشمسية ومحطات الطاقة. تهدف هذه الشراكة الحصرية إلى تقديم حلول متنوعة من خيارات الشحن عالية الجودة والتقنية إلى جميع عملاء Ooredoo لإثراء تجربتهم التكنولوجية.



وفي بادرة منها، قدمت شركة Ooredoo للمهتمين بهذا العرض صندوق الكشتة كهدية، والذي يحتوي على جميع مستلزمات التخييم والكشتات، ما يعزز من جودة تجارب العملاء في أنشطتهم الحياتية. وتعتبر Ooredoo شركة رائدة في مجال تقديم أفضل الحلول لعملائها، ومواكبة احتياجاتهم الموسمية، وهذا واحد من أهم المبادئ التي تلتزم بها، وتجسد هذه المبادرة التزام الشركة. فمن خلال توحيد جهودها مع علامة Anker العالمية، تعزز تجربة العملاء بشكل عام، بحيث لا يقتصر دور Ooredoo على تقديم خدمات اتصال من الدرجة الأولى، ولكن يمتد أيضا إلى تسهيل اقتناء أحدث الحلول المتعلقة بشحن الأجهزة، الأمر الذي يلبي احتياجات العملاء المتنوعة والمتنامية.