ناصر العبيد: الاتفاقية ستعزز الكفاءة في طريقة تشغيل وصيانة جميع مرافق «طيران الجزيرة»

فالح العجمي: العقد دافع إلى تطوير خدمات «إنتيليجنت» ويدعم الانتشار في أسواق الشرق الأوسط



أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن توقيعها عقدا مع شركة «انتيليجنت لإدارة المرافق» التي ستقوم بموجبه بتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل الرقمي الشامل لمرافق طيران الجزيرة بما فيها مبنى ركاب الجزيرة T5، وذلك باستخدام نظام إدارة المرافق الآلي (CAFM IMS) الذي يعمل على تحويل كل الأعمال التشغيلية وصيانة المرافق والمباني إلى منظومة رقمية بالكامل.

ويأتي هذا التعاقد مع شركة محلية من منطلق دعم طيران الجزيرة للشركات الكويتية الناشئة.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة «T5» ناصر العبيد: «سعداء بتوقيع عقد أعمال الصيانة والتشغيل الرقمي الشامل مع شركة انتيليجنت لإدارة المرافق والاستفادة من نظامها الرقمي المتكامل الذي لا شك سيعزز الكفاءة في طريقة تشغيل وصيانة جميع مرافقنا. كما نفخر بالعمل مع شركة ناشئة وطنية نجحت في تنفيذ العديد من عقود التشغيل مع شركات محلية وإقليمية».



وتهدف طيران الجزيرة الى تعزيز تجربة المسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي تمتلكه وتديره بالكامل، وجعل هذه التجربة أكثر سرعة وسلاسة لهم، إذ يشتمل المبنى اليوم بعد آخر تحديثات تمت فيه على 24 كاونتر لتسجيل الحقائب، وخمس بوابات لصعود الطائرة، وقاعة ترانزيت مجهزة بالكامل بمطاعم ومقاه، وسوق حرة، ومحلات أخرى، علاوة عن مختلف مكاتب مزودي الخدمات التي تضمن راحة جميع المسافرين.



وتتوافر كذلك مواقف سيارات تسع 350 سيارة في مبنى يربط المسافرين بمبنى T5 عبر جسر يسهل العبور ونقل الأمتعة، خاصة خلال أشهر الصيف. وتم تسهيل الإجراءات الأمنية إلى إجراء واحد فقط عند المغادرة، لتمكين المسافرين من الاسترخاء حتى موعد صعود الطائرة.



من ناحيتها، تعتبر شركة انتيليجنت لإدارة المرافق واحدة من الشركات الناشئة الكويتية ويمتلكها المبادر الكويتي فالح العجمي، حيث قام بجهود ذاتية دؤوبة بتطوير نظام إدارة التشغيل وصيانة المرافق والمسمى بنظام (Computer Aided Facility Management- CAFM System).



ونجحت الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية في تطبيق النظام بالعديد من الجهات داخل الكويت وخارجها الحكومية منها والخاصة والتي استطاعت توفير كل ما تحتاج اليه المؤسسات والشركات لإدارة المرافق بما يقلل تكاليف الصيانة ويحافظ على فاعلية الأصول.



من جانبه، قال مؤسس شركة إنتيليجنت لإدارة المرافق فالح العجمي إن العقد الجديد الذي تم توقيعه مع طيران الجزيرة يعتبر من العقود المهمة في مسيرة عمل شركة إنتيليجنت لإدارة المرافق، حيث سيتم تنفيذ أعمال المهندسين والفنيين من خلال استخدام التطبيق الذكي للنظام وإرسال وتنفيذ أوامر العمل ومتابعتها من خلال شاشة معلومات خاصة ومباشرة.



وأوضح العجمي أن نظام التشغيل والصيانة الموجود لدى الشركة يعتبر الحل الشامل في مجال إدارة المرافق باستخدام الحاسوب، إذ يعمل على تحسين كفاءة العمليات وتحقيق أقصى قدر من الاستدامة والربحية، فيما تعد الشركة رائدة في تطوير النظام ودمجه بجميع الخدمات، فضلا عن إتاحته باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما يجعله يتفوق على العديد من برامج التشغيل الموجودة في السوقين المحلي والخليجي.



وأشار إلى أن العقد يعتبر ثقة كبيرة من قبل شركة طيران الجزيرة ودافعا الى تطوير خدمات نظام الشركة ويساعد على الانتشار في أسواق الشرق الأوسط خاصة في مجال إدارة المطارات، مبينا أن النظام سريع الانتشار في دول الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية - منطقة نيوم لما فيها من مشاريع فريدة، لاسيما أن البرنامج يتم ربطه بالمعدات بهدف المحافظة على الأصول وضبط الصيانة والتكاليف.