

أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) خدمة «تحديث البيانات» التي تمكن كافة شرائح العملاء من تحديث معلوماتهم وبياناتهم الشخصية أينما تواجدوا، سواء داخل الكويت أو خلال السفر في الخارج، وفي أي وقت على مدار الساعة، ضمن مجموعة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر تطبيق «KIB موبايل». وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود البنك المستمرة وحرصه على رفع مستوى الأمان المصرفي وتحسين تجربة العملاء وضمان راحتهم، وذلك تماشيا مع معايير الامتثال التنظيمية.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير في قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية، عمار مقامس: إن إطلاق البنك لهذه الخدمة المهمة يعكس اهتمامه بتطبيق آخر التطورات المعتمدة والمتبعة في الصناعة المصرفية، كما أن من شأنه توفير المزيد من الراحة والمرونة للعملاء وضمان تمتعهم بتجربة مصرفية سلسة ومتميزة، تماشيا مع استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى مواكبة جهود التحول الرقمي وتطوير خدماته ومنتجاته على الدوام.



وأضاف أن عملية تحديث بيانات العميل الآن ستكون أكثر سهولة ومن خلال خطوات بسيطة عن طريق الدخول إلى تطبيق «KIB موبايل»، وتعبئة نموذج «تحديث البيانات» وتأكيد الطلب، علما بأن هذه العملية بالكامل تتم وفق أعلى مستويات ومعايير الحماية والأمان وبخطوات بسيطة وسريعة.



ويعتبر نموذج «تحديث البيانات» بديلا آمنا وسريعا للعملاء عن الزيارة الشخصية لفروع البنك وعن الاتصال بالخدمة الهاتفية، حيث يمكنهم بمجرد تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية، تحديث بيانات البطاقة المدنية وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان المنزل وتفاصيل العمل وغيرها من المعلومات الأساسية، على أن تتم مراجعتها من قبل موظفي البنك والمصادقة عليها في وقت قصير.