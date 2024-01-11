أسقطت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، فيما وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم» ينفذه الحوثيون منذ بدء حرب غزة.



وقال الجيش الأميركي إن السفن الحربية والطائرات التابعة للحلفاء الغربيين أسقطت 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ في أحدث تدخل عسكري لها في البحر الأحمر.



من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» تدخلت بإطلاق «مدافعها وصواريخ سي فايبر» بعدما اتجهت المسيرات «نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة».



يأتي ذلك بعد أسبوع من التحذير الذي وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.



وأوضح شابس في بيان «نجحت إتش إم إس دايموند إلى جانب السفن الحربية الأميركية، في صد أكبر هجوم للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى تاريخه».



وأضاف «لقد أوضحت المملكة المتحدة وحلفاؤها في السابق أن هذه الهجمات المخالفة للقانون غير مقبولة على الإطلاق، وإذا استمرت فإن الحوثيين سيتحملون العواقب سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي».



وكانت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قالت في بيان إن «الحوثيين شنوا هجوما معقدا بطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر».



وأوضح البيان أن القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيرة وصاروخين مجنحين (كروز) وصاروخا باليستيا.