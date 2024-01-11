أطلق المصرف العقاري منظومة العمل التقني الجديدة، والتي سمحت بالربط مع المصرف التجاري السوري، إضافة إلى ربطها مع صرافات البنوك الخاصة، في إطار تسهيل الخدمات المقدمة للزبائن.



ووفق موقع «أثر برس» أوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أنه ضمن خطة الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء ومصرف سورية المركزي، طلب أن تكون شبكة الصرافات العامة والخاصة ونقاط البيع موحدة، مبينا أن حامل البطاقة المصرفية من أي بنك موجود في سورية يستطيع سحب المبلغ المالي ضمن الحد المسموح به من أي صراف آلي، إضافة إلى أنه يستطيع استخدامها في الشراء من نقاط البيع بالمراكز التجارية.



وتابع أنه في بداية الأمر تأسست شركتان للدفع الإلكتروني قطاع خاص هما (فاتورة - بترا مونيتكس)، وبعدها تم إعطاء ترخيص لعدة شركات أخرى ويتم الربط عبر تلك الشركات، ولكن بما أن المصرف العقاري والتجاري هما أكبر مصرفان كان الربط مباشر بينهما دون وجود أي شركة أو وسيط، موضحا أن بطاقة المصرف العقاري باتت تعمل على صرافات التجاري وبالعكس، وهذه الخدمة ستسهل على الزبائن سحب المبالغ، لأنه ستكون لديهم خيارات عديدة وتسهم في تخفيف الضغط على الصرافات الآلية. وأضاف سليمان بحسب «أثر برس» أن الحد الأعلى لسحب اليومي ضمن المصرف العقاري بموجب بطاقة المصرف العقاري هو 500 ألف ل.س، لكن وبحسب القرارات الصادرة من مصرف سورية المركزي تم تحديد سقف السحب اليومي بين المصارف (حامل بطاقة التجاري مثلا يريد السحب من العقاري أو بالعكس) بـ 200 ألف ل.س، دون الحاجة لتبديل البطاقة المصرفية أو تغيير الرقم السري للاستفادة من هذا الربط.