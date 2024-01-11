شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، في «قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة» في دورتها العاشرة، وذلك تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائلا: شاركت في «قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة» في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم.

الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة، وتؤمن بأن هذا التعاون يفتح أبواب السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.



وشارك في القمة، التي تعقد في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات حتى 12 الجاري، العديد من القادة والمسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم إضافة إلى رجال المال والأعمال.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ في كلمته خلال القمة والتي أوردتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) ـ عن شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدعوته إلى حضور القمة «التي أسسها هو شخصيا عام 2003 وأصبحت اليوم منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار»، وهنأه بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاقها.



وأضاف الشيخ محمد بن زايد «نحن سعداء بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبحث معا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا». وثمن سموه جهود المنظمين للقمة، متمنيا لها النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. حضر القمة الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى الهند.