

بيروت - بولين فاضل



كشفت الفنانة إليسا عن إعادة تقديمها لأغنيتها «بتمايل على الـ Beat»، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها، وعبر حسابها الرسمي على «إكس»، نشرت الكليب الجديد الذي قامت بتصويره وظهرت بإطلالة سوداء، وعلى الفور نالت إليسا العديد من التعليقات الإيجابية عن الأغنية وطريقة تصويرها بشكل جميل.



من جانب آخر، طرحت شبكة «نتفليكس» فيديو ترويجيا لفيلم يحمل اسم «It›s Ok»، والذي مثل مفاجأة كبيرة لمحبي وعشاق إليسا، خاصة بعد أن أظهرت لقطات من هذا الفيلم العديد من الأسرار في حياتها، تخللتها حسب موقع «سيدتي نت» لحظات صعبة، حيث عرض الفيلم لقطات من المسرحيات التي شاركت فيها منذ بداياتها، بالإضافة إلى كواليس الحفلات الغنائية التي قدمتها، واللحظات الصعبة التي عاشتها على المسرح.



وكانت إليسا شاركت عددا من نجمات العرب بحفل ليلة رأس السنة في «موسم الرياض» ومنهم أصالة، أنغام، نانسي عجرم، أحلام، وأسماء لمنور، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها بجانب «ديو» غنائي مع نانسي وأنغام.