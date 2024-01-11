

تخوض الفنانة مي كساب دور البطولة إلى جانب الفنان أحمد فتحي في الفيلم الجديد «ذعر»، الذي انطلق تصويره الشهر الماضي في القاهرة.



وتظهر مي ضمن الأحداث بشخصية مطربة تعمل في ملهى ليلي وتتجه إلى التمثيل، في حين يجسد فتحي شخصية كاتب سينمائي يسعى إلى تحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور.



وتدور أحداث الفيلم، بحسب موقع «فوشيا»، في إطار من الكوميديا الاجتماعية، حيث يواجه كل من مي وفتحي العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية الطريفة. والعمل من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، ويشارك في بطولته أيضا: محمود حافظ، ومحمد رضوان، وشريف أبوهميلة، وفادي أشرف.



وكانت مي كساب روجت لأغنية جديدة بعنوان «بيقولو قوية»، من كلمات الشاعر طارق علي وألحان وتوزيع إسلام رفعت ومنتج منفذ عاطف جمعة، وفي الآونة الأخيرة حازت العديد من الجوائز عن دورها في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في رمضان الماضي، وحظي بمتابعة وانتشار واسعين.