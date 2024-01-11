يعقوب العوضي



تستأنف منافسات الدوري العام للكرة الطائرة اليوم بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيلتقي في الأولى القادسية برصيد 25 نقطة في المركز الثاني (خلف الكويت المتصدر) مع التضامن بـ 6 نقاط في المركز الثامن عند الـ 5:15 ، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة.



فيما يلتقي في المباراة الثانية كل من الكويت (28 نقطة) مع العربي (22 نقطة محتلا فيها المركز الثالث) وذلك في الـ 7:15 مساء.



في المباراة الأولى يمكن لـ «الأصفر» العبور نظرا للمستوى الفني الذي ظهر به المنافس ولم يرتق للمأمول، حيث مازال التضامن يبحث عن ذاته، وهدفه اليوم محاولة العودة إلى جادة الصواب والانتصار، بينما القادسية يتطلع لوضع الضغط على المتصدر وتضييق الخناق عليه من خلال ربح النقاط الثلاث واعتلاء الصدارة ولو بصورة مؤقتة.



وفي المباراة الثانية يمتلك العربي والكويت مقومات الفوز، وقد أظهرا الإمكانيات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.



ويأمل «الأبيض» في مواصلة الصدارة وتعزيزها، خاصة أن منافسه المباشر القادسية قريب منه، بينما العربي يبحث عن 3 نقاط ثمينة ستجعله مشاركا في صدارة الترتيب العام.



أما عن ادوات الفريقين للفوز فيعتمد مدرب الكويت التركي تانر أتيك على المحترفين الصيني ليو والإيراني صابر كاظمي والمحليين عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالله بوفتين، وعبدالرحمن العتيبي.



في المقابل، يعتمد مدرب العربي التونسي نياز سلام على المحترفين التونسي محمد العربي والدومينيكاني سانتونس الى جانب المحليين محمد سويد، مشاري وليد، حسين دشتي، وأحمد عبدالله.