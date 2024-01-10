الاستفادة من المياه المعالجة للاستخدام في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات

الدولة تمتلك 60% من اسهم الشركة.. 50% للمواطنين و10% للحكومة وسيتم في المستقبل فتح المجال للمواطنين للاكتتاب العام في المحطة



أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد ان مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان من أهم مشاريع خطة التنمية في البلاد ومن المشاريع الرائدة في معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.

وأضاف د. الأستاد في تصريح لـ"كونا" خلال جولة تفقدية شملت مشروع التوسعة ومحطة ضخ الصرف الصحي التابعة للمشروع بمنطقة صباح الأحمد السكنية أن المشروع يخدم مناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وبتكلفة مالية نحو 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليارات دولار) وبطاقة استيعابية تقدر بـ 500 الف متر مكعب.



وأضاف أن اهمية المحطة تكمن في الاستفادة من المياه المعالجة للاستخدام في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات وكذلك احتياجات شركة نفط الكويت من هذه المياه بالتوافق مع البيئة فضلا عن الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن محطات المعالجة لتوليد الطاقة للمحطة.



واوضح د.الأستاد أن المشروع جاء بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركة ألمانية وأخرى كويتية متخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم في المستقبل فتح المجال للمواطنين في الاكتتاب العام بالمحطة.



وبين ان الدولة تمتلك 60% من أسهم الشركة مقسمة 50% للمواطنين و10% للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، فيما تمتلك شركة أم الهيمان لمعالجة المياه 40%.



على صعيد متصل، قال الوزير د. الأستاد انه وبتوجيهات القيادة السياسية وبإرادة كويتية، تم إنهاء أزمة الصرف الصحي في منطقة صباح الاحمد، حيث تم تشغيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي فيها تجريبيا وذلك بغية التسهيل ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين القاطنين فيها.



ولفت الى أنه بعد تشغيل المحطة ستتم دراسة الأثر البيئي الناتج عن ازمة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد السكنية وتشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر الأضرار البيئة وقصور البنى التحتية للدولة، اضافة الى دراسة شاملة للوضع الصحي للصرف الصحي والمياه المعالجة لضمان خلق بيئة صحية متوافقة مع المعايير الصحية العالمية.



وأكد أهمية التغيير الهيكلي في قطاع الهندسة الصحية بالوزارة، والذي يفتقر الى الإمكانيات المطلوبة في الوقت الحاضر مما نتجت عنه الأزمة ، مبينا انه يتم حاليا تحديد أسباب تأخر محطة الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع تفاديا لتكرار سيناريو مدينة صباح الأحمد السكنية .



بدوره، قال كبير المهندسيين الاختصاصيين مدير إدارة مشاريع أم الهيمان أحمد الصالح في تصريح مماثل انه تم الانتهاء من ربط مياه الصرف الصحي لمنطقة صباح الأحمد السكنية بالمحطة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار تنظيف الشبكة من قبل المؤسسة.



واضاف "كما تم إيصال التيار الكهربائي للمحطة اليوم من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجار فحص جميع المعدات إيذانا بتشغيل المحطة خلال الساعات القادمة".



وأفاد الصالح بأنه تم العمل على إنهاء جميع عوائق المشروع بتوجيهات من الوزير د. الأستاد وتعاون جهات الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الشراكة ووزارة الإسكان وهيئة الزراعة.