بشرى شعبان

اعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة أنها وفي ثالث أيام تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، قامت اللجنة الثلاثية بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، والتي أسفرت عن 15 مخالفة "عقود مخالفة" وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.

كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليست لديه أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وذلك بإيقافها وإحالتها لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.

وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة الى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.