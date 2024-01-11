اشتعلت النيران في محرك طائرة ركاب تابعة لشركة طيران كورية جنوبية إثر اصطدامها بطيور ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة المحلية "واي تي إن" الخميس.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة الطيران المحلية ((تي واي إير))، التي أقلعت من مطار ناريتا الدولي في طوكيو باليابان، على وشك الهبوط في مطار إنتشون الدولي، على بعد حوالي 50 كم غرب العاصمة الكورية الجنوبية سول.



وأظهرت لقطات تلفزيونية تطاير رشقات من الشرر واللهب من المحرك الأيمن للطائرة. وانتشرت رائحة احتراق داخل الطائرة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة المحلية، نقلا عن ركاب كانوا على متنها.



وتوقفت الطائرة، التي كانت تقل على متنها 122 راكبا، عن عملية الهبوط وحلقت مرة أخرى قبل أن تهبط في المطار بعد حوالي 20 دقيقة.

ونشب حريق المحرك بعد اصطدام طيور بالمحرك. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.