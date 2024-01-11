قال مركز العجيري العلمي إن موسم المربعانية ينتهي يوم 14 الجاري ليدخل موسم «الشبط» وهو الأكثر برودة بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف المركز في بيان لـ «كونا» أن عدد أيام موسم «الشبط» 26 يوما تبدأ في 14 يناير من كل عام وينقسم إلى نجمين هما النعائم والبلدة ومدة كل منهما 13 يوما.



وأوضح أن النصف الأول من موسم الشبط يكون نجم النعائم حيث يزداد خلاله البرد والصقيع في الصباح وتهب الرياح وتنخفض درجات الحرارة.



وذكر أن موسم الشبط يتخلله موسم «الأزيرق» وهي ثمانية أيام يكون البرد خلالها في شدته، مشيرا إلى وجود تسمية أخرى لهذا الموسم وتعرف بـ «البطين».