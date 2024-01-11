عبدالوهاب الرشود: حجم الطلبات على الإصدار فاق المستهدف بأكثر من 3 أضعاف

الإقبال الكبير على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين والقوة الائتمانية التي يتمتع بها «بيتك»

الهدف من الإصدار تعزيز مصادر تمويل «بيتك» طويلة الأجل وتمويل عمليات البنك

سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة في «بيتك» كونه أحد أبرز أدوات التمويل عالمياً

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الأول تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، إنه تم تسعير الصكوك عند 105 نقاط أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.011%.



وأضاف أن حجم الطلبات على الإصدار تجاوز 3 أضعاف الحجم المستهدف، حيث تجاوز مبلغ 3.45 مليارات دولار، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمها بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.



ولفت الرشود في تصريح صحافي إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «بيتك» وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة «بيتك» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من أداء مالي متميز.



وأوضح أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، وكذلك دعم عملاء «بيتك» في توسعاتهم الإقليمية والدولية.



وأكد الرشود أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ «بيتك»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة، منوها بدور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.



وأوضح أن شركة «بيتك- كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، مبينا أن «بيتك- كابيتال» نجحت في تعزيز دورها إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك.



والمديرون الرئيسيون هم: «بيتك- كابيتال»، وبنك أتش أس بي سي، بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، اس ام بي سي نيكو، والراجحي المالية، بنك المؤسسة العربية المصرفية، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، فيما شاركت شركة وفرة للاستثمار الدولي كمدير مشترك للإصدار.



وتقدم الرشود بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولمديري الإصدار ومنسقي الاكتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.