أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان «يو كاي ام تي أو» و«أمبري» الخميس بأن مسلحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.



وأشارت «يو كاي ام تي أو» التي تديرها القوات البحرية الملكية إلى أنها تلقت تقريرا من مدير الأمن بـ «سماع أصوات مجهولة عبر الهاتف» مع ربان السفينة.



وقالت شركة «أمبري» لأمن الملاحة البحرية ردا على طلب من وكالة فرانس برس «صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد نحو 50 ميلا بحريا إلى شرق ولاية صحار العمانية».



وأضافت الشركة بعد ذلك في بيان أن «الناقلة كانت تتحرك بسرعة 11.4 عقدة واستمرت في التحرك بتلك السرعة في مسار ثابت بعد ساعة من وقت الصعود عليها المبلغ عنه»، لافتة إلى أن الناقلة بدلت وجهتها وزادت سرعتها قبل فقدان الاتصال معها و«توجهت نحو بندر جاسك في إيران».



وأوضحت «أمبري» أن المسلحين المشتبه بهم يرتدون «زيا عسكريا أسود اللون وأقنعة سوداء» و«أقدموا على تغطية كاميرات المراقبة على متن السفينة»، مشيرة إلى الناقلة نفسها قبل تغيير اسمها لوحقت قضائيا سابقا لنقلها نفطا إيرانيا خاضعا للعقوبات صادرته الولايات المتحدة وفرضت عليها غرامة.



وبحسب موقع «مارين ترافيك» لرصد حركة الملاحة، انطلقت سفينة «سانت نيكولاس» من ميناء البصرة في جنوب العراق وكانت متجهة الى تركيا.