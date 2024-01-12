The Beekeeper

تدور أحداث الفيلم حول قصة رجل يقود حملة من أجل الانتقام، فتأخذ طابع المصالح الوطنية بعد أن اكتشفوا أنه عميل سابق في منظمة خطيرة تسمى «بيي كيبرز».



الفيلم إخراج: ديفيد آير، بطولة: جيسون ستاثام، جوش هيتشيرسون، جيرمي آيرونز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 12 الجاري.

The Piper

تنتقل «ليز» وابنتها «إيمي» إلى بلدة «هاملن»، حيث تخفي الأم سرا من ماضيها هناك، وتظهر بالبلدة روح شريرة لعازف مزمار يعاقب من ارتكبوا جرائم ولم يعاقبوا عليها من خلال اختطاف أطفالهم. الفيلم إخراج وتأليف: أنتوني والر، بطولة: إليزابيث هيرلي، ميا جنكينز، جاك ستيوارت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 12 الجاري.