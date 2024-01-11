قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس إن حركة الطائرات الخاصة في الكويت شهدت تطورا ملحوظا في العام 2023، إذ بلغ عدد الرحلات خلاله 1110 رحلات قادمة ومغادرة.

وأوضح رئيس قسم الجداول بالإدارة نايف البدر في تصريح صحافي أن عدد الركاب المسافرين على هذه الرحلات بلغ 5958 راكبا، متوقعا أن تزدهر هذه الرحلات في العام الحالي.

وبين البدر أن زيادة تلك الرحلات خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة توفير الخدمات والتسهيلات لهذه الرحلات من مطار الكويت الدولي، مؤكدا أن هذه النجاحات بمنزلة الحافز لمواصلة وتنمية الأداء وزيادة الرحلات والسعة.