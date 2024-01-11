أدى الوزراء الجدد، في حكومة الإمارات، اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وقد أدى اليمين خلال المراسم التي أقيمت في قصر البحر في أبوظبي كل من: د.آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة عضو مجلس الوزراء، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء، ود.سلطان بن سيف مفتاح النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، التوفيق والنجاح للوزراء الجدد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن ويعزز استدامة مسيرته التنموية الشاملة ومكتسباته ويواكب تطلعات المواطن.

كما أثنى على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا مهامهم بإخلاص وتفان خلال السنوات الماضية.

وأكد صاحب السمو رئيس الإمارات أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد الذي يرتكز على تكامل الجهود والمهام ويعد نهجا راسخا في مختلف مسارات العمل الوطني للمضي قدما في تحقيق رؤية الدولة ومستهدفاتها الوطنية المستقبلية بفضل جهود أبنائها المخلصين.

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرفد منظومة العمل الحكومي بالطاقات والكفاءات التي تسهم بفاعلية في تطوير أداء جميع الجهات الحكومية.

وقال: إن التطوير والتحديث المستمرين لمنظومة العمل في الجهات الاتحادية يعززان أداء العمل الحكومي ويضمنان استيعاب المنظومة الإيجابي لما يستجد من ملفات، مؤكدا أن التحديث هو نهج ثابت وأصيل في حكومة الإمارات.