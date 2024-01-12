

تشهد بطولة أمم أفريقيا تحديا كبيرا للاعبين المشاركين يتمثل في تحطيم رقم نداي مولامبا، نجم منتخب زائير السابق (الكونغو الديموقراطية) حاليا، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال نسخة واحدة بكأس الأمم الأفريقية. ومنذ أن سجل مولامبا 9 أهداف في نسخة أمم أفريقيا لعام 1974 بالقاهرة لم ينجح أي لاعب في الوصول برصيده في نسخة واحدة إلى هذا الحد، ليظل الرقم صامدا على مدار 50 عاما.



وساهم مولامبا بأهدافه الرائعة في فوز منتخب زائير سابقا بلقب أمم أفريقيا ليكون الثاني لبلاده في المسابقة القارية بعدما أحرز الفريق لقب بطولة عام 1968 ورغم فشل هذا المنتخب في تكرار نفس النجاح على مدار البطولات التي أقيمت لاحقا، ما زال رقم مولامبا بعيدا عن خطر تحطيمه رغم احتراف العديد من نجوم القارة في أكبر الأندية الأوروبية على مدار العقدين الماضيين.



ولم يقترب من مولامبا على مدار تاريخ البطولة سوى الإيفواري لوران بوكو الذي سجل 8 أهداف في نسخة عام 1970 وفنسان أبوبكر الذي أحرز 8 أهداف أيضا بنسخة 2021، والمصري حسام حسن والجنوب أفريقي بينديكت مكارثي في نسخة 1998 برصيد 7 أهداف لكل منهما.