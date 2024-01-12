

٭ الفيلة (كوت ديفوار): بسبب دورهم في تجارة العاج، أطلق اسم الفيلة على كوت ديفوار، حيث يعد هذا الحيوان رمزا وطنيا في البلاد.



٭ النسور الممتازة (نيجيريا): النسر هو الرمز الوطني لنيجيريا وشعار الدولة وحتى العام 1994 كان المنتخب يكنى بـ «النسور الخضر» نسبة للون العلم وزيّ الفريق، قبل أن يتغير إلى النسور الممتازة تخليدا لجيل 1994 الذي شارك في كأس العالم لأول مرة.



٭ الفراعنة (مصر): في إشارة للحضارة المصرية القديمة، يتخذ المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم (7)، من الفراعنة لقبا له.



٭ النجوم السوداء (غانا): ترمز النجمة السوداء في وسط علم غانا للقارة الأفريقية وأصبحت شعارا للوطنية وحركات التحرر، ويطلق على أكبر ميادين عاصمتها أكرا «ميدان النجمة السوداء».



٭ القروش الزرقاء (الرأس الأخضر): تمثل الرأس الأخضر أرخبيلا من 10 جزر بركانية وتشتهر بوجود أكثر من 60 نوعا من أسماك القرش بها، ما جعل من القروش الزرقاء لقبا للمنتخب، كونه يجمع بين أسماك القرش ولون علم البلاد.



٭ أفاعي المامبا (موزامبيق): «أوس مامباس» بالبرتغالية هو لقب منتخب موزامبيق، نسبة لأفعى المامبا السوداء المنتشرة في جنوب القارة.



٭ أسود التيرانغا (السنغال): في لغة الولفية المنتشرة في غرب القارة السمراء، تعني تيرانغا حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومنها اتخذ الشعب السنغالي أسلوبا للحياة.



٭ الأسود غير المروضة (الكاميرون): كما العديد من الدول الأفريقية، يمثل الأسد الرمز الوطني للكاميرون. وتعود التسمية لرئيس الكاميرون السابق أحمدو أهيدجو الذي كان صاحب فكرتها.



٭ ثعالب الصحراء (الجزائر): ثعلب الفنك هو نوع فريد من الثعالب الصغيرة يتواجد في الصحراء الجزائرية، ومنه اقتبس منتخب الجزائر اسم شهرته إلى جانب كنية «محاربي الصحراء».



٭ الخيول (بوركينا فاسو): يحمل شعار بوركينا فاسو اثنين من الخيول. تعود القصة لأسطورة قديمة حول أميرة فرت على ظهر الخيل لتتزوج من حبيبها، ثم أسس ابنها لاحقا مملكة موسي التي تعتبر أصل دولة بوركينا فاسو.



٭ الغزلان السوداء (أنغولا): يتواجد الغزال الأسود العملاق، أو الظبي السموري (بالانكا نيغرا)، وهو نوع نادر من الغزلان، في المنطقة الواقعة بين نهري كوانغو وكواندو في أنغولا.



٭ نسور قرطاج (تونس): اختار منتخب تونس النسر رمزا له تعبيرا عن القوة والسرعة ولتمييزه عن منتخبات أفريقيا الأخرى التي تحمل لقب النسور، أضيفت كلمة «قرطاج»، نسبة لمدينة قرطاج التي تعتبر مهد الحضارة الفينيقية القديمة، وعاصمة الدولة التونسية القديمة في هذا العصر.



٭ بافانا بافانا (جنوب إفريقيا): بعد العودة من الإيقاف بسبب نظام الفصل العنصري، هتفت الجماهير في ديسمبر 1992 أمام الكاميرون «بافانا بافانا» أو «هيا يا أولاد، هيا يا أولاد» باللهجة المحلية لتحفيز اللاعبين لتحقيق فوز تاريخي. وقد ارتبطت بالمنتخب وأصبحت المسمى الرسمي له.



٭ أسود الأطلس (المغرب): في منتصف القرن العشرين، انقرضت سلالة «الأسد البربري» أو «أسد الأطلس» التي كانت تعيش في صحراء شمال أفريقيا، من صحراء مصر الغربية إلى سلسلة جبال الأطلس في المغرب. وتخليدا لهذه السلالة أطلق اسم أسود الأطلس على المنتخب المغربي، بطل كأس الأمم في 1976.