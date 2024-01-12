

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة المكافآت المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بنسبة 40%.



وذكر أن المكتب التنفيذي قرر زيادة جوائز بطولة أمم أفريقيا بدءا من نسخة كوت ديفوار، حيث يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار والوصيف على 4 ملايين دولار، فيما يحصل كل منتخب تأهل لنصف نهائي البطولة علي 2.5 مليون دولار و1.3 مليون دولار لكل منتخب تأهل إلى دور الثمانية.



وقال رئيس الكاف باتريس موتسيبي: «لقد حقق الاتحاد الأفريقي تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى». وأضاف: «لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية لكأس الأمم الأفريقية. أنا واثق من أن جزءا من أموال الجائزة سيسهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلا عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها».