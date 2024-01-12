بين محمد صلاح النجم الأول في مصر، وفيكتور أوسيمين المتعطش لدفع «النسور» النيجيرية للتحليق عاليا، وأشرف حكيمي الباحث عن قيادة «أسود» المغرب إلى اللقب، ستكون كأس أمم أفريقيا التي تنطلق غدا في كوت ديفوار ساحة لتألق النجوم الكبار وفرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الشابة، وهنا نظره سريعة على أبرز نجوم النسخة الجديدة من البطولة الكبيرة:



٭ يحمل مهاجم ليفربول الملقب بـ «الهرم المصري الرابع» محمد صلاح (31 عاما) الذي تبلغ قيمته التسويقية 65 مليون يورو، آمال المنتخب المصري بحثا عن البطولة الغائبة عن «الفراعنة» منذ 14 عاما، علما أن المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بـ 7 ألقاب، لاسيما ان صلاح عاد للتألق مجددا في الموسم الحالي مع فريقه بتسجيله 14 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.



٭ بعدما لعب دورا مهما في تأهل منتخب المغرب للدور قبل النهائي لكأس العالم الأخيرة في قطر 2022، يحلم ظهير أيمن باريس ‏سان جرمان أشرف حكيمي الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 65 مليون يورو بقيادة «أسود الأطلس» للتتويج بأمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على لقبه الوحيد ‏عام 1976 بإثيوبيا.‏‏٭ يحمل مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين الذي تبلغ قيمته التسويقية 110 ملايين يورو والفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، على عاتقه العمل على ‏إعادة الهيبة من جديد للمنتخب النيجيري الفائز بأمم أفريقيا أعوام 1980 و1994 و2013‏، كما سيحاول مصالحة الجماهير التي مازالت تشعر بالألم من فشل «النسور الخضراء المحلقة» في التأهل لمونديال ‏‏2022، والذي جاء بعد خروجه المبكر من دور الـ 16 لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.‏٭ يتولى ساديو ماني الذي تبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو وأفضل لاعب في تاريخ السنغال، قيادة «أسود التيرانغا»، بعد عامين من تتويجهم بباكورة ألقابهم القارية في الكاميرون، حيث عاد ماني «المتفجر» مع ليفربول إلى جانب صلاح، قبل أن يهبط مستواه في الموسم الماضي بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ للتألق مجددا وهز الشباك مع النصر السعودي الذي تعاقد معه مطلع الموسم الحالي محققا (8 أهداف في 18 مباراة في الدوري)، وسيحاول ابن الـ 31 عاما قيادة بلاده لثنائية تاريخية.



٭ بعدما قاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخه، يطمع الجزائري رياض محرز (33 عاما) نجم أهلي جدة السعودي وقائد ‏منتخب «محاربي الصحراء» والذي تبلغ قيمته التسويقية 16 مليون يورو حاليا، لمعاودة تلك الحملة الناجحة في النسخة المقبلة مجددا، أملا في حصد لقب جديد يضاف إلى سجله ‏الحافل مع الساحرة المستديرة.‏٭ يعتبر لاعب الوسط المهاجم في فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي الغاني محمد قدوس (23 عاما) الذي تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو أحد المواهب الشابة في كرة القدم الأفريقية حاليا، حيث يحمل ‏آمال المنتخب الغاني في أمم أفريقيا من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 42 عاما.‏٭ يعود مهاجم بشكتاش التركي المخضرم، الكاميروني فنسان أبوبكار لقيادة منتخب «الأسود غير المروضة» في أمم أفريقيا، بعدما توج بجائزة هداف النسخة ‏الماضية في الكاميرون، وقد لعب أبوبكر دورا مهما في تتويج الكاميرون بلقبه الأخير في كأس الأمم الأفريقية عام 2017 في الغابون، عقب تسجيله ‏هدف الفوز القاتل لبلاده في مرمى المنتخب المصري، لكنه لم ‏يتمكن من تكرار هذا الإنجاز حينما استضافت بلاده البطولة على ملاعبها قبل عامين، رغم تألقه اللافت.‏٭ يقضي جناح منتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو (29 عاما) الذي تبلغ قيمته التسويقية 1.5 مليون يورو أفضل أيام مسيرته الكروية مع فريقه الأهلي المصري في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع ‏البلجيكي هوجو بروس، مدرب منتخب «الأولاد» للاعتماد عليه في أمم أفريقيا 2023‏، لاسيما انه اختير أفضل لاعب داخل القارة السمراء ضمن جوائز كاف، بعد توهجه مع الأهلي، الذي انضم لصفوفه موسم ‏‏2021/ 2022 قادما من برايتون الإنجليزي.‏