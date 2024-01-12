

تزينت كوت ديفوار لاستضافة النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بدءا من غد السبت وحتى 11 فبراير المقبل، للمرة الأولى منذ 40 عاما، وسط بهجة تلف البلاد العاشقة للكرة المستديرة.



دقت ساعة الصفر إيذانا بإطلاق صافرة بداية البطولة مع المواجهة المرتقبة بين أصحاب الأرض وغينيا بيساو غدا. ورغم خشية يبديها المواطنون في أبيدجان من الازدحامات والاختناقات المرورية خلال أيام المباريات، في مدينة غالبا ما تكون مزدحمة، إلا أن الشعور العام تغلفه حماسة شديدة.



وسبق أن احتضنت ساحل العام البطولة القارية مرة واحدة فقط في تاريخها وذلك في العام 1984، في فترة كانت تقتصر المشاركة على 8 منتخبات فقط مقارنة بـ 24 اليوم.



وبالعودة الى العاصمة الاقتصادية، تنتشر بالونات بيضاء تحمل شعار «أكوابا» - أهلا وسهلا بلغة «أكان» - على الجسر المؤدي إلى منطقة «لو بلاتو» وتكثر اللوحات الإعلانية بألوان لاعبي «الفيلة»، وفي الأسواق، أضاف التجار الذين اعتادوا بيع التماثيل والأقنعة والأقمشة، نسخا مقلدة لقميص منتخب كوت ديفوار والذي يباع بنحو 10 يوروات، إلى سلعهم في الأيام الأخيرة، ويوضح لامين كونيه أحد التجار: «تباع القمصان مثل الخبز الساخن! هناك أشخاص يتحولون إلى تجار فقط لبيع القمصان».



ومن المتوقع أن تقيم المنتخبات الـ 24 في 5 مدن، فبالإضافة إلى أبيدجان وملعبيها، سيتم توزيع الفرق بين العاصمة السياسية ياموسوكرو ومدينة بواكي الكبيرة وميناء سان بيدرو (جنوب غرب) وكورهوغو (شمال).



وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا قد قال خلال خطابه بمناسبة العام الجديد: «دعونا نحشد جهودنا لجعل هذه الدورة بمنزلة احتفال عظيم بالشباب وكرم ضيافة كوت ديفوار والأخوة الافريقية».



وتولي كوت ديفوار أولوية مطلقة لتنظيم حدث استثنائي، باعتبار انه يشكل فرصة وجسر عبور نحو تنمية البلاد. وقد أظهرت الحكومة استعدادا لإنفاق ما يلزم لضمان نجاح الحدث، حيث استثمرت 1.5 مليار دولار تقريبا، فبالإضافة إلى الملاعب الستة التي بنيت أو جددت، تم إنشاء الطرق وتشييد الجسور والفنادق ومدن كأس الأمم الإفريقية لإيواء الفرق في السنوات الأخيرة وتضاعف العمل على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة قبل نهاية عام 2023.



وقام رئيس الحكومة روبير بوغريه مامبيه، المعين في اكتوبر الماضي والذي تسلم أيضا حقيبة الرياضة، برحلات عديدة إلى المدن المضيفة للضغط بهدف إتمام المشاريع.



وأكد مامبيه قبل أيام وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أن كوت ديفوار مستعدة على جميع المستويات: «البنية التحتية الرياضية ونظام الاستقبال والنقل».



واضح أن السلطات المحلية تسعى حثيثا لطي صفحة الفشل الذريع الذي حدث في 12 سبتمبر الماضي، عندما توقفت المباراة الودية بين كوت ديفوار ومالي بسبب المياه التي أغرقت أرضية الملعب اثر عاصفة قوية، وذلك في ملعب إبيمبي في ضواحي أبيدجان.



وفي إطار التعبئة العامة، ستخصص كوت ديفوار حوالى 20 ألف متطوع شاب و17 ألف فرد من الشرطة و2500 مشرف طوال شهر المنافسة، حيث يتوقع المنظمون قدوم حوالى 1.5 مليون زائر، لاسيما من البلدان المجاورة المشاركة على غرار مالي وبوركينا فاسو وغينيا وغانا.



أما ما تخشاه ساحل العاج بعد، فهو ما سيقدمه منتخبها الوطني، حيث يأمل المشجعون أن تكون «الفيلة» حاضرة في المباراة النهائية المقررة في 11 فبراير المقبل، وان تظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1992 و2015.