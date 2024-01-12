توقع بنك «جي بي مورغان» أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر مما يشير إليه حاليا، ما يؤدي إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأمد وبالتالي ارتفاع أسعارها، ولذلك يقوم «جي بي مورغان» بشراء سندات الخزانة لأجل 5 و7 و10 سنوات بينما يخفض وزن السندات لأجل 30 عاما في محافظه.



وكان تقرير الاحتياطي الفيدرالي «dot plot» قد أشار إلى تخفيض الفائدة بـ 75 نقطة أساس هذا العام لكن الأسواق تسعر تراجعا بنحو 1.5%. وأعرب «جي بي مورغان» عن تفاجئه بتراجع التضخم في الولايات المتحدة من دون ضعف ملحوظ في الاقتصاد حتى الآن.