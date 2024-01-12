تنطلق في الواحدة ظهر اليوم منافسات بطولة منتجع صحاري للفروسية بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية، وذلك في مضمار الفروسية في صحاري بمنطقة صبحان.



وقالت الفارسة دلال العبيد مدير عام الفروسية في منتجع صحاري: «تقام منافسات البطولة في الأرينا الجديدة التي تم إحضارها من هولندا مؤخرا مع فريق هولندي مختص وتضم البطولة 6 أشواط على ارتفاعات 70 و80 و90 و100 و110 و120 سم وحرصنا في البطولة الحالية على أن تكون ارتفاعات الحواجز مناسبة للجميع ولا تسبب جهدا كبيرا على المشاركين وهذه البطولات مهمة لتجهيز الخيل قبل المسابقات الدولية».



وأضافت أن البطولة هي أول مسابقة لقفز الحواجز يتم تنظيمها في الأرينا الجديدة في صحاري هيلث وهو مكان مميز للفرسان، ونعمل دائما على توفير كل الإمكانات لإتاحة المجال أمام الفرسان في ممارسة هوايتهم بكل أمان، وهذا الأمر يرفع من مستوى الفروسية في الكويت، وهذه البطولة خير إعداد للفرسان المشاركين في البطولات الدولية التي تقام في الكويت شهر فبراير المقبل.