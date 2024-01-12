قال معهد أبحاث ألماني مختص بالاقتصاد اليوم الخميس، إن التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1.3% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023 في وقت أدت فيه هجمات مسلحين على سفن تجارية في البحر الأحمر لتراجع كميات الشحن المنقولة عبر هذه المنطقة الحيوية.



وقال معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي إن هناك حاليا نحو 200 ألف حاوية تمر عبر البحر الأحمر يوميا انخفاضا من 500 ألف يوميا في نوفمبر.



وقال جوليان هينتس مدير مركز أبحاث سياسات التجارة في المعهد إن عمليات تحويل مسار السفن بسبب الهجمات أدت لقطع السفن رحلات أطول بين مراكز الإنتاج في آسيا وأسواق الاستهلاك الأوروبية بما يصل إلى 20 يوما إضافية.



وأضاف في بيان: «انعكس ذلك أيضا في أرقام التجارة المتراجعة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إذ لاتزال السلع المنقولة في البحر ولم يتم تنزيلها في الموانئ في المواعيد المقررة».