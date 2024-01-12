القاهرة - محمد سامي



اجتمع وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي برئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام ورئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب لمناقشة قضية الحضور الجماهيري في المدرجات والتشديد على عدم الخروج عن الأطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرق، وتحميل المسؤولية لمن يتسبب في الخروج عن هذه الأطر، مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات وتغليظها في حالة التكرار والتي تصل الى غرامات مالية أو الحرمان من الحضور، بالإضافة الى العمل على مراجعة اللوائح والقوانين والخاصة بدخول الجماهير وتطويرها بصفة دائمة.



واستعرض اللقاء السماح بالحضور الجماهيري في الاستادات المؤهلة للحضور الجماهيري طبقا للمعايير الموضوعة، حيث يجب أن تشتمل الاستادات على كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية للدخول والخروج.



وفي شأن كأس الرابطة، أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، حيث اقتنص بيراميدز تعادلا مثيرا من أنياب فاركو بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ليحصل «السماوي» على أول نقطة في المجموعة التي يتصدرها طلائع الجيش بعد فوزه على زد.



وعلى ملعب المقاولون العرب، فاز سيراميكا كليوباترا على إنبي بنتيجة 2-0 في المجموعة الثالثة ليتصدر سيراميكا الترتيب بقيادة مدربه أيمن الرمادي بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط بفارق الأهداف عن الداخلية متفوقا على الإسماعيلي وإنبي الأخير.



وأخيرا رفع الجونة رصيده بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي، ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير من دون نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الثالث بالرصيد نفسه.



إلى هذا، توجت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بجائزة أفضل ناشئ عربي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.



وكانت جودة قد فازت بلقب بطولة أفريقيا 2023 في سبتمبر الماضي على حساب دينا مشرف.