وصلت إلى بيروت بعد ظهر أمس، السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان ليزا جونسون، ولدى وصولها قالت «إنه لشرف لي، ومن دواعي سروري أن أعود إلى لبنان لقيادة السفارة الأميركية في بيروت، حيث كنت قد عملت سابقا من العام 2002 حتى العام 2004».



واعتبرت أن «هذا وقت صعب»، مؤكدة أنها «تقدر أهمية التحديات التي يواجهها لبنان، وفي الوقت عينه، لديها إعجاب عميق بحيوية الشعب اللبناني والثقة بقدرة لبنان على النجاح».



وشددت السفيرة الاميركية على أن «الآن، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت للبنان أن يجد حس الوحدة والهدف في الرغبة المشتركة لجميع أبنائه في السلام والازدهار وفي مستقبل أكثر إشراقا».



جدير بالذكر ان جونسون كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى ناميبيا، كما شغلت مؤخرا مناصب قيادية في المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية في واشنطن.