

القاهرة - هالة عمران



قال د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس، مشيرا إلى إن هناك استثمارات أجنبية من الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر، ويعمل بهذه المصانع شباب مصري برواتب لائقة وخدمات على أعلى مستوى.



وتابع أن أصحاب المصانع في المنطقة الاقتصادية خلال جولته التفقدية أكدوا أن «الأزمة الاقتصادية الحالية كانت فرصة لتعميق المنتج المحلى وصناعة مستلزمات الإنتاج»، وأوضح أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي لمصر، قائلا: «الفترة المقبلة ستشهد زيارات لمشروعات عملاقة ترسم الأمل لمصرنا الحبيبة».



وأوضح أنه تفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنه زار ميناء العين السخنة وما يحدث به «معجزة هندسية حقيقية» لخدمة كل أغراض النقل واللوجيستيات، مشيرا إلى أن المحور اللوجيستي من ميناء الإسكندرية لميناء السخنة سيكون هدية مصر للعالم.



وتابع في تصريحات تلفزيونية على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتم بالتوازي مع تطوير الميناء التعاقد مع أكبر شركات شحن في العالم والحاويات لبدء عمليات التشغيل، موجها الشكر إلى وزارة النقل لتنفيذها هذا المشروع العملاق.