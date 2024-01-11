شهدت الحكومة الفرنسية تعديلا وزاريا، حيث احتفظ وزراء: الاقتصاد برونو لومير، والداخلية جيرالد دارمانان، والعدل إريك دوبوند موريتي، بمناصبهم في الحكومة الجديدة برئاسة غابريال أتال، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

ومن ضمن المهام الموكلة إلى أتال، الذي اصبح أصغر رئيس للحكومة سنا في تاريخ الجمهورية الفرنسية، قيادة الغالبية الرئاسية إلى الانتخابات الأوروبية والتصدي لجوردان بارديلا، زعيم اليمين المتطرف الذي يصغره بست سنوات ويتصدر استطلاعات الرأي محققا شعبية واسعة بين الشباب.

وأصبح أتال (34 عاما) وبارديلا (28 عاما) على مر مساريهما في السياسة خصمين بامتياز، في مبارزة تجلت في مواجهات ومقابلات على هامش حملتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2022.

وإن كان الاثنان أظهرا احتراما متبادلا في نقاشاتهما، فقد أثبتا في المقابل معرفة جيدة بنقاط ضعف الخصم كما بنقاط قوته.

وإلى الشباب والطموح، يتشارك الاثنان مهارة جيلهما في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشران الكثير من مقاطع الڤيديو وصور السيلفي، كما يتشاركان شعبية في صعود متواصل في الأشهر الأخيرة.