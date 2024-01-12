عبدالعزيز الفضلي



عقدت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع اجتماعا مع ممثلين من جامعة الكويت د.نورة الجري من قسم علوم الحاسوب ورئيس اللجنة المنظمة عن البرنامج، ود.حسين المهري رئيس قسم علوم الحاسوب، ود.زيد دشتي أستاذ مشارك قسم علوم الحاسوب، ود.فارس العازمي العميد المساعد للتخطيط والتدريب والاستشارات بجامعة الكويت، بحضور الموجه الفني العام للحاسوب بالتكليف منى سالم عوض.



وتناول الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة نحو الاستعدادات التي تمت لتنفيذ مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات على مستوى دولة الكويت، وكذلك وضع آلية مستقبلية للمدارس المتأهلة من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية والمراد المشاركة بها وتمثيل دولة الكويت في مسابقة الروبوت الدولية، والمقرر عقدها في الولايات المتحدة الأميركية تكساس ـ دالاس في ابريل 2024 المقبل.