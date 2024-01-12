عبدالعزيز الفضلي



دعت الموجه العام لمادة اللغة الانجليزية بالإنابة هدى العمار الى ضرورة تفريغ معلمي اللغة الإنجليزية بجميع مدارس المرحلة الثانوية لأعمال التصحيح لامتحان اللغة الانجليزية الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل. وقالت العمار في كتاب وجهته الى وكيل التعليم العام، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، «نظرا للبدء في أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل 15 الجاري»، بما يعني ضرورة استمرار أعمال التصحيح حتى يوم الأربعاء التالي 17 يناير على الأقل، يرجى التكرم بإبلاغ مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية المختلفة بتفريغ معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية لأعمال التصحيح بكنترول القسم الأدبي بمدرسة صقر الشبيب وكنترول القسم العلمي بمدرسة ابن رشد، وذلك يوم الأربعاء 17 الجاري.