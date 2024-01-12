عبدالعزيز الفضلي



قطع طلبة الصف الثاني عشر نصف الطريق في اختبارات الفصل الدراسي الاول، حيث أدى بكل اريحية طلبة العلمي والأدبي امس اختبار مادة التربية الاسلامية، بينما قدم طلبة التعليم الديني امتحان الحديث الشريف.



وقالت رئيسة لجنة ثانوية بيبي السالم الصباح ومديرة ثانوية الروضة فاطمة علي حسن، إن لجان الامتحانات شملت تسعة لجان، مقسمة إلى خمسة لجان للقسم العلمي في مسرح المدرسة، ولجنتين للقسم الأدبي في صالة التربية البدنية، بالإضافة إلى لجنة خاصة للقسم العلمي وأخرى للقسم الأدبي، مشيرة إلى أن مجموع الطالبات بلغ 106 طالبات في القسم العلمي، و32 طالبة في القسم الأدبي. وأضافت حسن أن اختبار أمس سار بشكل سلس، وتم الاطمئنان على الطالبات داخل قاعات اللجان، كما حرصت الإدارة المدرسية على توفير أجواء هادئة ومريحة خلال هذه الفترة، مع توفير الضيافة لهن.



من جانبها، قالت ممثل الشؤون التعليمية في لجنة الثانوية العامة وموجه أول تربية إسلامية في منطقة العاصمة التعليمية فاطمة الزير إن مكتب الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية حرص على توفير ممثل من التواجيه الفنية للقيام بجولات دورية على مدارس الصف الثاني عشر، لمتابعة سير عمل لجان الامتحانات، بالإضافة إلى التهيئة النفسية للميدان التربوي والطالبات للاطمئنان على سير الامتحانات، مشيرة الى أن ممثل المنطقة يسعى إلى تذليل العقبات التي قد تحدث أثناء فترة الامتحانات بالتعاون مع مدير المدرسة.



بدوره، ذكر رئيس لجنة ثانوية الجاحظ بنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية مشعل الهاجري أن إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة التربية الإسلامية 277 طالبا، وبلغ عدد الطلاب في القسم العلمي 192 متعلما، وبلغ في القسم الأدبي 85 متعلما، موزعين على أربعة لجان رئيسية، بالإضافة إلى لجنة خاصة تضم حالات صدر فيها قرار الرعاية الطبية والاهتمام، لافتا الى أنه تم تجهيز اللجان مسبقا بكل ما يلزم، وقام فريق من الإداريين بتجهيز الغرف والصالات والفصول باللوحات الإرشادية والتحفيزية وشاشات العرض للطلبة، فضلا عن توزيع الطاولات وأرقام الجلوس وتحديد أماكن توزيع المعلمين المراقبين على اللجان، إلى جانب توزيع الأدوات القرطاسية، مضيفا أنه تم توفير التجهيزات الطبية وطاقم من الممرضين للحالات الضرورية التي تستدعي الرعاية الطبية.