محمد المطيري: حريصون على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام بعثة الحج

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 5 اتفاقيات لترتيب شؤون حجاج الكويت لموسم (حج 1445 هجريا) وتقديم الخدمات لهم مع وزارة الحج والعمرة السعودية وعدد من الجهات الأخرى، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة والمقام بمدينة جدة.



وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري في تصريح لـ «كونا» ان الاتفاقية الأولى مع وزارة الحج والعمرة السعودية لترتيب شؤون حجاج الكويت والتي تضمنت تحديد عدد الحجاج وتوفير الأراضي المخصصة لهم وغيرها من متطلبات اللازمة لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر. وأوضح ان الاتفاقية الثانية مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتجهيز المخيمات في المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة وتوفير خدمات التغذية والإعاشة لهم وغيرها من الاحتياجات اللازمة في المشاعر المقدسة. وذكر ان الاتفاقية الثالثة مع شركة الوكلاء الموحد في جدة وذلك لترتيب استقبال الحجاج في مطارات القدوم وسرعة إنهاء إجراءات السفر بحيث يتم تزويدهم بأسماء الحجاج قبل وصولهم بوقت كاف بما يسمى بالاستعداد المسبق.



وبين ان الاتفاقية الرابعة مع شركة النقابة العامة للسيارات لتوفير حافلات لنقل الحجاج أثناء أداء المناسك، فيما كانت الاتفاقية الخامسة مع شركة الزمامة لتوفير مياه زمزم في مساكن الحجاج وبشكل دائم طوال فترة تواجد الحجاج في مكة المكرمة.



وأفاد د.المطيري بأن توقيع الاتفاقيات يعد مرحلة لاحقة من الاستعداد المسبق، حيث جاء التوقيع بعد مرحلة فرز وترشيح الحجاج وإقامة معرض الحج والعمرة الخامس والذي عقد في ديسمبر الماضي لإتاحة الفرصة للحجاج للتسجيل بالحملات والتعرف على الخدمات المقدمة لهم.



وأكد أن توقيع هذه الاتفاقيات بوقت مبكر يؤكد حرص الوزارة على جودة الخدمات المقدمة لحجاج الكويت.



وبين أن توقيع الاتفاقيات جاء على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة الذي شهد فعاليات كثيرة وورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات ثنائية لتبادل الخبرات.



وأعرب عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود الكبيرة والمميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي وما لاقاه وفد الكويت المشارك في المؤتمر من حفاوة واستقبال.



كما أعرب عن شكره للقنصلية العامة في جدة لما قامت به من تسهيل مهمة الوفد خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.



من جهته، أكد القنصل العام للكويت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» الاستعداد لترتيب شؤون حجاج ومعتمري الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم في الموسم (حج 1445 هجريا).



وقال ان فريق وزارة الخارجية ممثلا في القنصلية العامة في جدة وضع كامل خططه لتسهيل وتيسير أعمال اللجنة العليا للحج من خلال التواصل مع الجهات السعودية ووزارة الحج والعمرة، إضافة إلى تسهيل اللقاءات بين الحملات الكويتية ومختلف الشركات للاطلاع على الخدمات المقدمة واختيار الأفضل لخدمة حجاج الكويت.



وأوضح ان توقيع الاتفاقيات جاء في وقت مبكر ليتسنى لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاستعداد لموسم الحج بوقت كاف وليتسنى للحملات الكويتية تقديم جميع الخدمات اللازمة لحجاج الكويت بما يكفل راحة وسلامة الحجاج.



وأكد مجددا حرص القنصلية الدائم على تقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الحج الكويتية من خلال تذليل كل العقبات والتحديات التي تواجهها البعثة بشكل عام.



وأعرب عن شكره على حرص القيادة السياسية بالكويت على توفير الرعاية الكريمة لضيوف الرحمن بموسم الحج. كما أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من جهود وتسهيلات وإمكانات مادية وبشرية ضخمة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة معتمري وحجاج الكويت، مثنيا على نجاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة. وأشار الى متابعة القنصلية في جدة مع الجهات المعنية بالحج والعمرة في السعودية منذ انتهاء موسم حج للعام الماضي ووضع خطط استباقية للتصعيد إلى المشاعر المقدسة فضلا عن متابعتها المستمرة مع الجهات السعودية لتسهيل أمور المعتمرين الكويتيين.



وأكد حرص الوزارة وبتعليمات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على الاهتمام بالحجاج والمعتمرين الكويتيين على مدار العام.



كما أكد الحرص على متابعة المستجدات والتواصل المستمر مع وزارة الحج والعمرة في السعودية والجهات المعنية لتذليل جميع الصعوبات التي قد يواجهها الحاج أو المعتمر الكويتي.



ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية رئيس الوفد وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري، فيما مثل الجانب السعودي نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح مشاط.



ويضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر الى جانب الوكيل د.بدر المطيري كلا من وكيل وزارة الاوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين ومراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان.