استقبلت جامعة الكويت ممثلة بمكتب نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط وفدا بحثيا من جامعة ولاية أيوا بالولايات المتحدة ممثلة في الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية جو نوتل، صباح أمس في الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، بهدف الاستفادة من الخبرات في مجال التبادل البحثي والمعرفي فيما يتعلق بمشروع «واحة الأبحاث»، وذلك بحضور القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت أ.د.هيثم لبابيدي والقائم بأعمال رئيس قسم الغذاء والتغذية بكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.أحمد الدقباسي، وفريق قطاع التخطيط.



وفي هذا الصدد قدم القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط أ.د.هيثم لبابيدي عرضا مرئيا من قبل قطاع التخطيط حول مشروع «واحة الأبحاث» في مدينة صباح السالم الجامعية، والذي تقوم جامعة الكويت بتنفيذه حاليا ضمن خطة التنمية، وذلك لشرح أهداف المشروع وخطة العمل بهدف الاستفادة من خبرة جامعة أيوا الأميركية في هذا المجال وكيفية التعاون المستقبلي مع صندوق تمويل الأبحاث في جامعة أيوا. وأكد لبابيدي أن مجمع الأبحاث في جامعة الكويت سيكون داعما وحافزا أساسيا لعملية الابتكار والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن رسالة جامعة الكويت ممثلة في مجمع الأبحاث جاءت لرعاية البحث العلني التطبيقي المتعدد التخصصات، والعمل على تسويق مخرجاته وتأسيس الحاضنات والشركات الوليدة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. وأوضح أن الأهداف الإستراتيجية لواحة الأبحاث تتمثل بالمشاركة بفعالية في تنويع ونمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة، مؤكدا أهمية إحداث تغيير جذري في أداء البحث العلمي من أجل رفع مكانة والتصنيف العالمي لجامعة الكويت. وبين دور واحة الأبحاث في تطوير القدرات الوطنية في التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال لضمان تطور وازدهار المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن جامعة الكويت لديها العديد من الشراكات التطويرية مع العديد من الشركات والقطاعات التي تتيح الحصول على الخبرات والخدمات المختلفة، حيث ستتم الاستعانة بالشركات الاستشارية العالمية ممن لها خبرة في هذا المجال، مبينا المساحة الموجودة في المخطط الهيكلي في مدينة صباح السالم الجامعية.