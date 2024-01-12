دارين العلي



أعلنت مصادر عن توقيع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عقد لإنشاء 3 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 115 مليون غالون بمدينة المطلاع السكنية موقع رقم «1».



وقالت المصادر ان قيمة العقد 29.294 مليون دينار ومدة العقد 36 شهرا، مبينة أن العقد يأتي ضمن 20 مشروعا تعتزم الوزارة تنفيذها لدعم الشبكة المائية في البلاد وزيادة المخزون الاستراتيجي، منها 6 مشاريع تنفذ في المطلاع.



وبينت ان تلك المشاريع تتمثل في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 4 خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطلاع العالي إلى مجمع المياه المقترح بمدينة جنوب المطلاع، ومشروع إنشاء محطة ضخ وملحقاتها بالموقع رقم «1» بالمطلاع، ومشروع إنشاء 9 أبراج للمياه العذبة والأعمال الملحقة له بالموقع رقم «2»، ومشروع آخر لإنشاء 9 أبراج للمياه العذبة والأعمال الملحقة بالموقع رقم «3». ولفتت إلى أن من ضمن مشاريع المياه التي تنفذها الوزارة مشروع إنشاء وإنجاز محطة تعبئة للمياه العذبة بمدينة جنوب المطلاع السكنية بالموقع رقم «3»، إضافة إلى مشروع الخزانات الخرسانية، مبينة أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تقصير الدورة المستندية لتلك المشاريع لسرعة توقيع عقودها ومن ثم بدء تنفيذ الأعمال والاستفادة منها خاصة مع بدء قيام بعض المواطنين بالسكن في قسائمهم المختلفة في المطلاع.



وأشارت إلى أن مشاريع تنفيذ الشبكة المائية في المدينة متقدمة وتسبق الجداول الزمنية التي وضعتها لها، وذلك في الإطار العام لتوفير الوزارة خدماتها المختلفة في مختلف المناطق خاصة المدن السكنية الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن انتهاء قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة من تجهيز كشف الترقية بالأقدمية تمهيدا لاعتماده من قبل الوزير، وتضمن الكشف ترقية 1800 موظف من مختلف قطاعات الوزارة.