عاطف رمضان



سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي بالضاحية N11 في مدينة المطلاع السكنية لوزارة الصحة.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن المركز الصحي الحكومي في الضاحية N11 جهز بمختلف العيادات وفق أحدث التصاميم والتشطيبات، حيث خصصت فيه عيادات للطب العام وطب الأطفال وتطعيماتهم ورعاية الأمومة والحوامل ورعاية مرضى السكر وكبار السن وعلاج الأسنان وقسم خاص للمختبرات والعمليات الصغرى.



ولفتت المؤسسة الى أنها تعمل حاليا على إتمام تجهيز عدد من المباني الحكومية الأخرى وتسليمها للجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها خدمة للمواطنين سكان الضواحي في مدينة المطلاع السكنية، والتي سبق إيصال التيار الكهربائي لها.