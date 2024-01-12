استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الأستاذ في كلية العمارة بجامعة الكويت د.يوسف الهارون بمناسبة فوز بحثه الذي يحمل عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم المعماري والهوية وصناعة الثقافة في الكويت والخليج» بجائزة «بيركلي اياست» لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية «اياست» والذي أقيم بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض)، متمنيا له التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا في المجال البحثي والعلمي والأكاديمي.



وأكد الحمود أن القيادة السياسية تولي اهتمامها بالكوادر الوطنية الأكاديمية والشباب الطموح المتميز والمبدع المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل ومنها البحثي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية، حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية بهم ترتقي كويتنا لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات.



من جهته، أعرب الهارون عن سعادته وشكره على ما لقيه من ترحيب وتحفيز من الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة، وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات.