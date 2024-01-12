أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد (سعود الناصر الصباح الديبلوماسي) السفير ناصر الصبيح حرص المعهد على رفع قدرات ومهارات منتسبي وزارة الخارجية والجهات والهيئات الحكومية الأخرى عبر تقديم ما يقارب 40 برنامجا تدريبيا لهم خلال العام الحالي.



جاء ذلك في تصريح للسفير الصبيح لـ «كونا» في ختام دورة «الذكاء العاطفي والاجتماعي» التي أقيمت لمنتسبي وزارتي التربية والإعلام وتعتبر أولى برامج المعهد لعام 2024.



وأوضح السفير الصبيح أن معهد سعود الناصر الديبلوماسي يمارس دوره كجزء من المنظومة الحكومية في رفع قدرات منتسبي الجهات الحكومية كافة.



وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على برنامج تدريبي عن بعد (اونلاين)، وذلك مراعاة للمتدربين من منتسبي وزارة الخارجية المقيمين خارج البلاد وغيرهم من الجهات الحكومية.



وبين أن مؤسسات الدولة المختلفة بحاجة لطرح مثل تلك البرامج التدريبية، وعليه «سيتم فتح المجال للمكتبة الرقمية أمام المتدربين في أي وقت دون الحاجة للتقيد بأوقات معينة».



وأكد أن جميع برامج معهد سعود الناصر الصباح تقام بشكل مجاني للهيئات والجهات الحكومية والوزارات وفق جدول زمني يحدده المعهد.