أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بجولات ميدانية في نطاق المحافظة للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص إعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاسواق.



وقالت إن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الاحمدي نفذ جولات تفتيشية للكشف على تراخيص المحلات والاعلانات واتخاذ كل الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الاحمدي سعد الشيبة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.



وأكد الشيبة قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بتنفيذ جولة ميدانية أسفرت عن تحرير 63 مخالفة تنوعت ما بين مخالفة إعلانات وكروت صحة وإضافة إعلان غير خاص بالنشاط بالإضافة الى تشغيل عامل دون شهادة صحية ومخالفة انتهاء ترخيص صحي والعمل قبل الحصول على شهادة صحية.